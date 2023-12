- Absolutnie nie zgadzam się z werdyktem sądu. Uważam, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych - na antenie Radia Zet oświadczył prezydent, który w środę spotkał spotkał się w tej sprawie z Kamińskim i Wąsikiem. - Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, będę pierwszymi po 1989 r. więźniami politycznymi w Polsce - dodał Andrzej Duda . W ocenie głowy państwa "panowie zostali skazani wyłącznie za to, że walczyli z korupcją".

- Wpłynęło do mnie pismo od ministra sprawiedliwości informujące o tym, że sąd w Warszawie wydał wyrok skazujący w stosunku do panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To bardzo obszerny dokument, który w tej chwili jest analizowany przez służby prawne Sejmu - mówił w środę marszałek. - Kiedy ta analiza się zakończy, wszystko na to wskazuje, będę zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów obu panów posłów - oświadczył.