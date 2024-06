Ostra wymiana zdań w Sejmie. Poszło o aresztowania polskich żołnierzy na granicy. - Byłemu ministrowi obrony nie przystoi kłamać. Pan jest zwyczajnym kłamcą - mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk, odnosząc się do Mariusza Błaszczaka. Poseł KO wskazywał, że za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy doszło do założenia kajdanek 15 polskim wojskowym służącym na granicy. Były szef MON odpowiedział mu, że w tych sytuacjach nie doszło do użycia broni, dlatego "są to przypadki nieporównywalne".