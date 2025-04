- Mogę potwierdzić, że we wtorek około godziny 18 odnaleziono zwłoki niezidentyfikowanego mężczyzny w rzece Kozi Bród. Jednak z odpowiedzią, kim jest znaleziona osoba, musimy poczekać do momentu przeprowadzenia badań DNA - mówi w rozmowie z Interią Olga Kowalska-Mościńska, szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Przy zwłokach znaleziono telefon należący do Dariusza. Ciało było ubrane w dresowe spodnie, czarną bluzę i czarne buty. Dokładnie taki sam strój w dniu zaginięcia miał na sobie Dariusz.

Historię zaginięcia Dariusza opisaliśmy w Interii pod koniec marca.- Mój brat wyszedł około ósmej, był 18 sierpnia 2023 r. - mówiła nam wtedy Agnieszka, siostra Dariusza. - Próbowałam do niego dzwonić, na początku był sygnał, ale potem telefon został wyłączony. To było nietypowe, bo Darek zawsze miał go włączonego. Początkowo myślałam, że bateria się wyczerpała.