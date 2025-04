Od weekendu kolejne dni są chłodne i w środę to się nie zmieni - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda dalej będzie nieprzyjemna , a na ocieplenie będziemy musieli poczekać do końca tygodnia.

Ostatnie dni są chłodne i środa nie będzie wyjątkiem . Termometry pokażą od 4 stopni na Podhalu i 6 na północnym wschodzie, przez około 10 st. C w centrum do maksymalnie 12-14 stopni Celsjusza na zachodzie.

Będzie to również mroźna noc, szczególnie na wschodzie, gdzie będzie do -4 stopni, a w centrum do -2 st. C. Miejscami w kotlinach karpackich mróz może sięgnąć -6 stopni Celsjusza. W wielu miejscach na drogach i chodnikach może być ślisko.