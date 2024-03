- To, że byłem wokalistą zespołu Piersi, ma takie samo znaczenie jak to, że pan był kierownikiem basenu - powiedział Paweł Kukiz do Dariusza Jońskiego podczas przesłuchania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Przewodniczący komisji podczas przedstawiania świadka, przypomniał jego przeszłość muzyczną, co wyprowadziło z równowagi posła Kukiz'15.