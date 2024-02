Awantura na komisji śledczej. Przewodniczący wykluczony

Wybory kopertowe. Awantura posła PiS z doradczynią komisji śledczej

Mimo to Dudzińska - w oparciu o wypowiedzi medialne - wyraziła wątpliwość, co do bezstronności przewodniczącego komisji. Powołując się na słowa świadka, Waldemar Buda złożył wniosek o wykluczenie Jońskiego z przesłuchania, jednak szef grupy nie chciał zwrócić uwagi na przedstawiciela PiS, który domagał się procedowania jego wniosku. - Awantury to pan może robić w PiS-ie, ale nie tutaj - dodał Joński, po czym poprosił te same biegłe o opinię.