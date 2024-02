Awantura podczas komisji śledczej. "Nie ma pan nic wspólnego z kulturą"

Przemysław Czarnek dopytywał o "umieranie ustawy"

W trakcie zdawania pytań przez członków komisji poseł PiS Przemysław Czarnek wrócił do wypowiedzi biegłego na temat podpisu prezydenta Andrzeja Duda nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych.

- To był wtręt z mojej strony - wyjaśnił Hermeliński. - Bo ja się zastanawiałem, jaki był cel podpisywania przez pana prezydenta ustawy, skoro dzień czy dwa dni przed tym PKW podjęła uchwałę, że wyborów nie będzie, więc podpisanie było bezprzedmiotowe - mówił, ale jednocześnie przyznał, że Duda nie mógł "schować jej do szuflady".

Czarnek stwierdził, że mowa więc o wecie. - Nie, nie, może odesłać (prezydent - red.) do Sejmu - wtrącił przewodniczący Dariusz Joński , który powołał się na art. 122 ust. 5.

Na sali rozgorzała dyskusja. - Ona sama sobie nie umrze - wyjaśnił sędzia i dodał, że w przypadku odesłania do Sejmu mielibyśmy do czynienia z wetem. - Właśnie to chciałem wyjaśnić - przerwał sędziemu Czarnek i dodał, że "wyjaśniamy panu przewodniczącemu, że przepis, który przeczytał dotyczy weta".