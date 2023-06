Właściwe badanie poprzedziło pytanie o udział w poprzednich wyborach prezydenckich oraz o to, na kogo respondent głosował - dzisiejszą głowę państwa Andrzeja Dudę czy obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego . W zależności od tego, kogo wskazał ankietowany, została mu przedstawiona lista potencjalnych kandydatów - w przypadku głosujących na Andrzeja Dudę ze Zjednoczonej Prawicy, a w przypadku osób wybierających Rafała Trzaskowskiego - z szeroko rozumianej opozycji. Jacka Sasina , który uzyskał poprzednio najsłabszy wynik w pierwszej grupie zastąpił Kacper Płażyński i odpowiednio w elektoracie opozycyjnym Grzegorz Schetyna został zastąpiony przez Borysa Budkę.



Reklama

Mateusz Morawiecki wyprzedził Jarosława Kaczyńskiego

Największą popularnością wśród głosujących w 2020 roku na Andrzeja Dudę cieszy się obecny premier Mateusz Morawiecki , na którego zagłosowałoby 25,6 proc. badanych (-0,9 p.p. w stosunku do poprzedniego pomiaru). Jarosława Kaczyńskiego , prezesa partii rządzącej, widziałoby na tym stanowisku 15,7 proc. ankietowanych (wzrost o 5,3 p.p.). Sporą popularnością wśród prawicowego elektoratu cieszą się panie - Małgorzata Wassermann, która mogłaby liczyć na 9,8 proc. głosów (+3,4 p.p.) oraz była premier Beata Szydło z poparciem 8,3 proc. (+1,1 p.p.). Warto zauważyć, że w pierwszej fali tego sondażu aż 38 proc. badanych z tej grupy nie wskazało nikogo z grupy wymienionych polityków. Obecnie jest to 26,9 proc. (spadek o 11,1 p.p.) i jest to największa zmiana w grupie osób głosujących trzy lata temu na Andrzeja Dudę.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki cieszy się największą popularnością wśród polityków Zjednoczonej Prawicy / materiały prasowe

Rafał Trzaskowski - wyraźny faworyt na opozycji

Wśród głosujących w 2020 roku na Rafała Trzaskowskiego ponownie najczęściej wskazywanym kandydatem jest sam Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałoby 47,4 proc. ankietowanych z tej grupy (poprzednio 1 p.p. więcej). Kolejnymi kandydatami opozycji mogliby być Donald Tusk , na którego zagłosowałoby 18,2 proc. (wzrost o 5,5 p.p.) oraz Szymon Hołownia z 12,5 proc. poparcia (-1,2 p.p.). Pozostali kandydaci zanotowali poparcie poniżej 5 proc.

Podsumowując wyniki badania, warto zauważyć, że największe (ponad 5 p.p.) przyrosty poparcia odnotowali szefowie Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej. Wyraźnie zmalały także współczynniki respondentów, którzy nie wybraliby nikogo wśród wskazanej grupy kandydatów, co może świadczyć o konsolidacji elektoratów w obliczu zbliżającej się przedwyborczej gorączki.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski faworytem do funkcji prezydenta Polski - tak uważają zwolennicy opozycji / materiały prasowe



Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 16-19.06.2023, na ogólnopolskiej próbie 1053 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.