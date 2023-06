Jarosław Kaczyński odebrał nominacje na stanowisko wicepremiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie złożył przysięgę. Prezes PiS będzie jedynym wicepremierem w rządzie.

Z funkcji wicepremiera odwołano Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego i Jacka Sasina. Jednocześnie zostali oni na swoich ministerialnych stanowiskach.

Wicepremierem nie jest już także Henryk Kowalczyk. Pozostał on jednak w rządzie jako minister-członek Rady Ministrów. Kowalczyk zachował tekę wicepremiera po tym, jak na stanowisku ministra rolnictwa zastąpił go Robert Telus.

Reklama

W uroczystości udział wziął premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rady Ministrów.

Kaczyński wraca do rządu. Prezydent: Gratuluję i dziękuję

- Bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi, premierowi, tej nominacji. Dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Wcześniejsze zadania, jakie w rządzie wykonywał, miały ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej - podkreślił.

Duda w swoim wystąpieniu komplementował wkład Kaczyńskiego w przygotowanie m.in. ustawy o obronie ojczyzny. - To fundamentalny akt dla wzmacniania bezpieczeństwa Polski w znaczeniu militarnym, w obecnych trudnych czasach i wojny, która toczy się na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę - mówił.

Prezydent Andrzej Duda podziękował również odwołanym wicepremierom. - W istocie poza zyskaniem przez Radę Ministrów jej nowego członka w postaci pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, Rada Ministrów żadnego członka nie traci. Wszyscy panowie pozostają w Radzie Ministrów. W istocie to wręczenie nominacji to decyzja o pewnym ograniczeniu zadań, które panowie do tej pory wykonywali - mówił.

Duda powiedział, że do tej pory wicepremierzy oprócz zadań ministerialnych "mieli dodatkowe obowiązki związane z bezpośrednim wsparciem premiera Mateusza Morawieckiego". - Ta rola dzisiaj dobiega końca - podsumował.

Kaczyński wraca do rządu. "Będzie koordynował prace"

Kaczyński wraca do rządu po nieco ponad roku. 19 czerwca 2022 roku prezes PiS oddał tekę Wiceprezesa Rady Ministrów, którą objął 6 października 2020 roku. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Odpowiadał m.in. za przygotowanie ustawy o obronie ojczyzny.

- Teraz będzie koordynował na pewno wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów - powiedział Jacek Sasin na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

- Pan Jarosław Kaczyński będzie w rządzie, w związku z czym łatwiej będzie zarządzać z jednego ośrodka. Po drugie, będzie pełna koordynacja na poziomie wicepremiera, którym będzie jedynie prezes Kaczyński. To nas mocno skonsoliduje, usprawni bieżące funkcjonowanie. Trzeba to oceniać pozytywnie - powiedział w rozmowie z dziennikarzami minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!