Lider Polski 2050 w najnowszym badaniu może liczyć na zaufanie 45,6 proc. uczestników (30,5 proc. ufa mu zdecydowanie, a raczej 15,1 proc.). To wynik gorszy niż w poprzednim sondażu, gdy zaufanie do Hołowni deklarowało 49 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem politykowi Trzeciej Drogi nie ufa o 6,9 pkt. proc. mniej osób (obecnie 31,8 proc.), ale zdecydowanie wzrosła liczba tych, którzy mają do niego neutralny stosunek. To 22,6 proc. wyborców, a więc o 11,5 pkt. proc. więcej niż wcześniej.