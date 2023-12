Nowy lider rankingu zaufania. Niespodziewana zmiana na podium

Szymon Hołownia po raz pierwszy znalazł się na czele rankingu zaufania z 49 proc. pozytywnych wskazań (25,4 proc. ufa mu zdecydowanie, 23,6 proc. raczej) - wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Onetu. Jak dodano, to blisko rekordu w tym rankingu - 52,3 proc. zaufania uzyskał we wrześniu 2020 r. prezydent Andrzej Duda.

W porównaniu z poprzednim badaniem to Hołownia zyskał 4 punkty procentowe. Od wyborów zaufanie do polityka wzrosło o 22,6 punktów procentowych. Onet podał, że politykowi nie ufa 38,7 proc. ankietowanych. To o 8,3 punktów procentowych więcej niż w poprzednim sondażu. Neutralne stosunek do marszałka Sejmu ma 11,7 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 47 proc. badanych (32,8 proc. zdecydowanie, 14,2 proc. raczej). To mniej o 1,9 punktów procentowych w porównaniu do badania z ubiegłego miesiąca. Negatywne zdanie o tym polityku ma 41,1 proc. osób. To wzrost 6,3 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego sondażu.

Najnowszy sondaż zaufania. Na podium wrócił Tusk, a poza nim znalazł się Duda

Na trzeci miejscu rankingu zaufania znalazł się Donald Tusk. Szef KO wrócił na podium po czterech latach nieobecności. Zaufanie do niego deklaruje 43 proc. badanych (29,7 proc. zdecydowanie, 13,3 proc. raczej). To więcej o 2,4 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego miesiąca - wynika z sondażu.

45,6 proc. badanych nie ufa Tuskowi, to o 3,6 punktów procentowych mniej niż ostatnio. Neutralne zdanie o liderze KO ma 11,3 proc. ankietowanych.

Prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 42,3 proc. badanych. To wzrost o 1,9 punktów procentowych w stosunku do ostatniego sondażu. Politykowi nie ufa 42,2 proc. osób (spadek o 3,6 punktów procentowych), a 14,5 proc. (spadek o 9,8 punktów procentowych) ma o nim neutralne zdanie.

Andrzej Duda w sondażu zaufania zajął piąte miejsce. Prezydent jest poza podium po raz pierwszy od od grudnia 2015 r.

W najnowszym badaniu osiągnął 39 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,5 punktów procentowych. Brak zaufania do polityka deklaruje 52,5 proc. osób, o 6 punktów procentowych więcej, a neutralne zdanie ma o nim 8,4 proc. uczestników sondażu.

Zaufanie dla premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 33,7 proc. ankietowanych. To mniej o 0,3 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Kto z najmniejszym zaufaniem?

Współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń cieszy się zaufaniem 32,3 proc. badanych. To mniej o 2 punktów procentowych w porównaniu z październikiem. Drugi lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty ma 32,2 proc. pozytywnych wskazań. Jego wynik poprawił się o 0,5 punktów procentowych.

Z sondaży wynika, że największe wzrosty nieufności w tym miesiącu osiągnęli: Adrian Zandberg (wzrost o 12,6 punktów procentowych), Włodzimierz Czarzasty (o 11,6 punktów procentowych więcej) oraz Władysław Kosiniak-Kamysz (o 9,6 punktów procentowych więcej).

