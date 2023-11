Spośród uwzględnionych w badaniu polityków, największym zaufaniem cieszy się obecnie lider Polski 2050 i nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia . Ufa mu ponad połowa dorosłych Polaków (52 proc.). To wynik o 12 punktów procentowych wyższy, niż zanotowany w pierwszej dekadzie października, tuż przed wyborami. Mniej osób, niż dotychczas, wyraża również obecnie w stosunku do Hołowni nieufność (27 proc., spadek o osiem punktów procentowych).

Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider tej klasyfikacji prezydent Andrzej Duda . Tak, jak przed wyborami, zaufanie do głowy państwa deklaruje 51 proc. ankietowanych. Zaufania do prezydenta nie ma 38 proc. respondentów, nieznacznie mniej, niż przed wyborami (spadek o jeden punkt procentowy).

W listopadzie na trzecie miejsce rankingu społecznego zaufania awansował szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz . Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 48 proc. ankietowanych, o 13 punktów procentowych więcej, niż w ubiegłym miesiącu. Jednocześnie do jednej piątej zmalał odsetek respondentów wyrażających w stosunku do tego polityka nieufność - nie ufa mu 21 proc. ankietowanych, o siedem punktów procentowych mniej, niż w październiku.

CBOS: Ranking zaufania do polityków

Czwarte miejsce w listopadowym rankingu CBOS przypadło wiceprzewodniczącemu PO, prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu . Zaufanie do niego deklaruje 45 proc. badanych. Blisko dwie piąte wyraża w stosunku do tego polityka nieufność - 37 proc.. W porównaniu z październikiem odsetek darzących go zaufaniem wzrósł o trzy punkty procentowe, równocześnie w takim samym stopniu ubyło deklarujących wobec niego nieufność (spadek o trzy punkty).

W porównaniu z ubiegłym miesiącem notowania Morawieckiego praktycznie się nie zmieniły, ufa mu tyle samo osób , co w październiku, zaś minimalnie wzrosła - o dwa punkty procentowe - liczba deklarujących brak zaufania. Natomiast w przypadku Tuska jego oceny w zestawieniu z październikiem wyraźnie się poprawiły . W porównaniu z ostatnim pomiarem przed wyborami zaufanie do lidera KO wzrosło aż o siedem punktów procentowych, niemal równie znacząco zmniejszyła się grupa badanych, którzy mu nie ufają (spadek o sześć punktów).

"Nieufność" - dominujące nastawienie wobec Jarosława Kaczyńskiego

Nieco mniejszym zaufaniem cieszy się była marszałek Sejmu Elżbieta Witek . Ufa jej 33 proc. ankietowanych, tyle samo, co w październiku. Również w jej ocenach przeważają noty negatywne. Byłej marszałek Sejmu nie ufa 37 proc. dorosłych Polaków, nieznacznie więcej, niż przed miesiącem. Jest to wzrost o dwa punkty procentowe - różnica w granicach błędu pomiaru.

Liderzy opozycji z coraz lepszym notowaniem

Na podobnym poziomie - około jednej trzeciej wskazań - kształtuje się obecnie zaufanie do współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego . Zaufaniem obdarza go 31 proc. respondentów, jednak niemal taki sam odsetek deklaruje nieufność - 30 proc..

Czarzasty, podobnie jak większość liderów opozycji, uzyskał w tym miesiącu znacznie lepsze notowania, niż w okresie przedwyborczym. W porównaniu z sierpniem, kiedy ostatnio badano stosunek do tego polityka, odsetek deklaracji zaufania wzrósł o dziewięć punktów procentowych. Choć negatywne oceny Czarzastego utrzymały się na dotychczasowym poziomie, to jednak przeszedł on z grona polityków postrzeganych wyraźnie negatywnie, do grupy polityków odbieranych ambiwalentnie, podobnie często spotykających się z zaufaniem, co z nieufnością ankietowanych.