Pustynia zmieniła kolor. Od razu zaczęli nagrywać krajobrazy
Zdecydowane ochłodzenie w Arabii Saudyjskiej. W wielu miejscach temperatura spadła do kilku stopni powyżej zera, a lokalnie było nawet chłodniej. Dzięki temu przez jakiś czas na ziemi mógł utrzymać się śnieg, który lokalnie padał na pustyni. Kierowcy zatrzymywali auta na poboczach i chodzili po śniegu pokrywającym pustynię.
Saudyjczycy odczuli gwałtowny spadek temperatury w wielu miejscach kraju. Na północy i w centrum Arabii Saudyjskiej zanotowano jedynie kilka stopni powyżej zera, a miejscami spadł śnieg, co uwieczniono na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych.
Atak zimy w Arabii Saudyjskiej. Na pustyni pojawił się śnieg
O wyraźnym ochłodzeniu poinformował w niedzielę serwis Saudi Gazette. Donosił, że w wielu regionach zrobiło się wyjątkowo zimno: około 2 stopnie zanotowano w regionach i miastach Tabuk, Turaif, Qurayyat, Dawadmi i Taif, zaś tylko o jeden stopień więcej w miejscowościach Sakaka i Hail.
Dla porównania: w najcieplejszej miejscowości Dżudda w tym czasie było 30 stopni Celsjusza.
Wraz z raptownym ochłodzeniem do Arabii Saudyjskiej dotarły też opady śniegu. Zanotowano je w połowie ubiegłego tygodnia w rejonie góry Dżabal al-Lauz, w prowincji Tabuk na północnym zachodzie kraju. Intensywnym opadom śniegu towarzyszyły tam gęsta mgła i silny wiatr.
Śnieg, a także śnieg z deszczem, padał również w górach Trojena. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać pustynne i górzyste regiony pokryte cienką białą warstwą:
Kierowcy zatrzymywali się na poboczach, korzystając z rzadkiej możliwości spacerowania po cienkiej warstwie śniegu, na zwykle piaszczystych poboczach:
W ostatnich dniach ta część Bliskiego Wschodu doświadcza niestabilnej i miejscami niebezpiecznej aury. Pod koniec ubiegłego tygodnia przez Zjednoczone Emiraty Arabskie przetoczyły się intensywne ulewy, które doprowadziły do zalania ulic w Dubaju i na pewien czas sparaliżowały pracę tamtejszego lotniska.
Choć rzadkie, opady śniegu w tych pustynnych krajach co jakiś czas się zdarzają i w najbliższych dniach miejscami mogą się powtórzyć - informują eksperci.
Śnieg w wielu miejscach, kolejne dni również chłodne
Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia lokalnie na północ od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, notowano opady śniegu, zarówno w górach, jak i na niżej położonych terenach.
To efekt przesuwania się przez tę część kraju masy chłodnego powietrza, której towarzyszą burzowe chmury - wyjaśnił rzecznik saudyjskiego Narodowego Centrum Meteorologicznego (NCM) Hussein Al-Qahtani.
Z tego powodu miejscami temperatura spadała poniżej zera, przez co w pierwszych godzinach dnia śnieg mógł się lokalnie utrzymywać. Al-Qahtani zalecił mieszkańcom tych terenów zachowanie ostrożności, tym bardziej że na drogach może być ślisko.
Możliwe, że ochłodzenie w kilku rejonach Arabii Saudyjskiej potrwa przez kilka najbliższych dni, więc możliwe że lokalne opady śniegu będą się powtarzać.
