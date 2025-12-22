Pustynia zmieniła kolor. Od razu zaczęli nagrywać krajobrazy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zdecydowane ochłodzenie w Arabii Saudyjskiej. W wielu miejscach temperatura spadła do kilku stopni powyżej zera, a lokalnie było nawet chłodniej. Dzięki temu przez jakiś czas na ziemi mógł utrzymać się śnieg, który lokalnie padał na pustyni. Kierowcy zatrzymywali auta na poboczach i chodzili po śniegu pokrywającym pustynię.

Dwa wielbłądy z siodłami i kocami stoją w zimowym krajobrazie pokrytym śniegiem, na tle górzystego terenu i śnieżnych krzewów.
W wielu miejscach Arabii Saudyjskiej zanotowano opady śniegu. Na pustyni zrobiło się białoGlobe Eye News/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Arabii Saudyjskiej odnotowano nietypowe dla tego regionu opady śniegu, temperatury miejscami spadły nawet poniżej zera.
  • Nagłe ochłodzenie zaskoczyło mieszkańców, którzy zatrzymywali samochody, by uwiecznić śnieżne krajobrazy na pustyni.
  • Eksperci przewidują, że chłodna i niestabilna pogoda może się utrzymać jeszcze przez kilka dni, a śnieg może pojawić się ponownie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Saudyjczycy odczuli gwałtowny spadek temperatury w wielu miejscach kraju. Na północy i w centrum Arabii Saudyjskiej zanotowano jedynie kilka stopni powyżej zera, a miejscami spadł śnieg, co uwieczniono na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Atak zimy w Arabii Saudyjskiej. Na pustyni pojawił się śnieg

O wyraźnym ochłodzeniu poinformował w niedzielę serwis Saudi Gazette. Donosił, że w wielu regionach zrobiło się wyjątkowo zimno: około 2 stopnie zanotowano w regionach i miastach Tabuk, Turaif, Qurayyat, Dawadmi i Taif, zaś tylko o jeden stopień więcej w miejscowościach Sakaka i Hail.

Dla porównania: w najcieplejszej miejscowości Dżudda w tym czasie było 30 stopni Celsjusza.

Wraz z raptownym ochłodzeniem do Arabii Saudyjskiej dotarły też opady śniegu. Zanotowano je w połowie ubiegłego tygodnia w rejonie góry Dżabal al-Lauz, w prowincji Tabuk na północnym zachodzie kraju. Intensywnym opadom śniegu towarzyszyły tam gęsta mgła i silny wiatr.

Śnieg, a także śnieg z deszczem, padał również w górach Trojena. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać pustynne i górzyste regiony pokryte cienką białą warstwą:

Kierowcy zatrzymywali się na poboczach, korzystając z rzadkiej możliwości spacerowania po cienkiej warstwie śniegu, na zwykle piaszczystych poboczach:

W ostatnich dniach ta część Bliskiego Wschodu doświadcza niestabilnej i miejscami niebezpiecznej aury. Pod koniec ubiegłego tygodnia przez Zjednoczone Emiraty Arabskie przetoczyły się intensywne ulewy, które doprowadziły do zalania ulic w Dubaju i na pewien czas sparaliżowały pracę tamtejszego lotniska.

Zobacz również:

Taksówka poruszająca się po zalanych ulicach Dubaju w piątek. Miejscowa policja zaleca unikanie podróży, jeśli nie jest to konieczne
Świat

Oberwanie chmury nad bogatym emiratem. Ulice zmieniły się w rzeki

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Choć rzadkie, opady śniegu w tych pustynnych krajach co jakiś czas się zdarzają i w najbliższych dniach miejscami mogą się powtórzyć - informują eksperci.

    Śnieg w wielu miejscach, kolejne dni również chłodne

    Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia lokalnie na północ od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, notowano opady śniegu, zarówno w górach, jak i na niżej położonych terenach.

    To efekt przesuwania się przez tę część kraju masy chłodnego powietrza, której towarzyszą burzowe chmury - wyjaśnił rzecznik saudyjskiego Narodowego Centrum Meteorologicznego (NCM) Hussein Al-Qahtani.

    Z tego powodu miejscami temperatura spadała poniżej zera, przez co w pierwszych godzinach dnia śnieg mógł się lokalnie utrzymywać. Al-Qahtani zalecił mieszkańcom tych terenów zachowanie ostrożności, tym bardziej że na drogach może być ślisko.

    Możliwe, że ochłodzenie w kilku rejonach Arabii Saudyjskiej potrwa przez kilka najbliższych dni, więc możliwe że lokalne opady śniegu będą się powtarzać.

    Zobacz również:

    Śnieg na Saharze w częśći Algierii pojawił się w środę. Służba cywilna zapewniła, że nie spowoduje to większych utrudnień w transporcie
    Świat

    Zaskoczenie na Saharze. Na piasku pojawiła się biała substancja

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    Źródło: Saudigazette.com.sa, khaleejtimes.com, Spa.gov.sa, Cnbctv18.com

    -----

    "Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicjiPolsat News

    Najnowsze