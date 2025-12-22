W skrócie W Arabii Saudyjskiej odnotowano nietypowe dla tego regionu opady śniegu, temperatury miejscami spadły nawet poniżej zera.

Nagłe ochłodzenie zaskoczyło mieszkańców, którzy zatrzymywali samochody, by uwiecznić śnieżne krajobrazy na pustyni.

Eksperci przewidują, że chłodna i niestabilna pogoda może się utrzymać jeszcze przez kilka dni, a śnieg może pojawić się ponownie.

Saudyjczycy odczuli gwałtowny spadek temperatury w wielu miejscach kraju. Na północy i w centrum Arabii Saudyjskiej zanotowano jedynie kilka stopni powyżej zera, a miejscami spadł śnieg, co uwieczniono na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych.

Atak zimy w Arabii Saudyjskiej. Na pustyni pojawił się śnieg

O wyraźnym ochłodzeniu poinformował w niedzielę serwis Saudi Gazette. Donosił, że w wielu regionach zrobiło się wyjątkowo zimno: około 2 stopnie zanotowano w regionach i miastach Tabuk, Turaif, Qurayyat, Dawadmi i Taif, zaś tylko o jeden stopień więcej w miejscowościach Sakaka i Hail.

Dla porównania: w najcieplejszej miejscowości Dżudda w tym czasie było 30 stopni Celsjusza.

Wraz z raptownym ochłodzeniem do Arabii Saudyjskiej dotarły też opady śniegu. Zanotowano je w połowie ubiegłego tygodnia w rejonie góry Dżabal al-Lauz, w prowincji Tabuk na północnym zachodzie kraju. Intensywnym opadom śniegu towarzyszyły tam gęsta mgła i silny wiatr.

Śnieg, a także śnieg z deszczem, padał również w górach Trojena. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania, na których widać pustynne i górzyste regiony pokryte cienką białą warstwą:

Kierowcy zatrzymywali się na poboczach, korzystając z rzadkiej możliwości spacerowania po cienkiej warstwie śniegu, na zwykle piaszczystych poboczach:

W ostatnich dniach ta część Bliskiego Wschodu doświadcza niestabilnej i miejscami niebezpiecznej aury. Pod koniec ubiegłego tygodnia przez Zjednoczone Emiraty Arabskie przetoczyły się intensywne ulewy, które doprowadziły do zalania ulic w Dubaju i na pewien czas sparaliżowały pracę tamtejszego lotniska.

Choć rzadkie, opady śniegu w tych pustynnych krajach co jakiś czas się zdarzają i w najbliższych dniach miejscami mogą się powtórzyć - informują eksperci.

Śnieg w wielu miejscach, kolejne dni również chłodne

Jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia lokalnie na północ od stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu, notowano opady śniegu, zarówno w górach, jak i na niżej położonych terenach.

To efekt przesuwania się przez tę część kraju masy chłodnego powietrza, której towarzyszą burzowe chmury - wyjaśnił rzecznik saudyjskiego Narodowego Centrum Meteorologicznego (NCM) Hussein Al-Qahtani.

Z tego powodu miejscami temperatura spadała poniżej zera, przez co w pierwszych godzinach dnia śnieg mógł się lokalnie utrzymywać. Al-Qahtani zalecił mieszkańcom tych terenów zachowanie ostrożności, tym bardziej że na drogach może być ślisko.

Możliwe, że ochłodzenie w kilku rejonach Arabii Saudyjskiej potrwa przez kilka najbliższych dni, więc możliwe że lokalne opady śniegu będą się powtarzać.

Źródło: Saudigazette.com.sa, khaleejtimes.com, Spa.gov.sa, Cnbctv18.com

