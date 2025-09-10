Nie tylko drony. Ministerstwo donosi o pocisku "niewiadomego pochodzenia"

Mamy znalezione siedem dronów i jedne szczątki pocisku - przekazała podczas konferencji prasowej rzecznik MSWiA Karolina Gałecka. Jak podała szczątki pocisku "niewiadomego pochodzenia" znaleziono w miejscowości Wyhalew.

Podczas konferencji prasowej w środę rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podała szczegółowe informacje dotyczące odkrycia szczątków dronów na terenie Polski.

Jak podała, w miejscowości Wyhalew ujawniono szczątki pocisku "niewiadomego pochodzenia".

- Mamy znalezione siedem dronów i jedne szczątki pocisku. To nie jest lista zamknięta. Spodziewamy się kolejnych informacji o znalezieniu dronów lub szczątku pocisków - dodała Gałecka.

Rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że być może, ten pocisk został użyty do zwalczania tych dronów".

    - Nie rozstrzygajmy na tym etapie. Te szczątki będą dokładnie zbadane - zaapelował wojskowy.

    Polskie służby w stanie podwyższonej gotowości poszukują szczątków dronów, które w nocy spadły w Polsce. W działania zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów - przekazano w komunikacie KGB.

    Drony na terenie Polski. MSWiA podało dokładne lokalizacje

    Dotychczas szczątki dronów znalezione zostały w następujących miejscach: Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tutaj uszkodzony został jeden dom oraz jeden samochód osobowy), Krzywowierzbie, Wyhalewie, Wohyniu, Mniszkowie i Olesnie.

    Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że minister Marcin Kierwiński od wczesnych godzin był w Kancelarii Premiera, a wiceszef resortu Czesław Mroczek był w Centrum Operacyjnym Policji.

      - Byliśmy skoordynowani, oczywiście, ze wszystkimi podległymi służbami - dodała, wskazując, że na bieżąco trwała też współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i wojskiem.

      Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Operacja wojska

      Do wtargnięcia rosyjskich dronów nad Polskę doszło w środku nocy z wtorku na środę. W swoim komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczyło, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron.

      Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

      W wyniku zestrzelenia rosyjskich dronów na ziemi odnajdowane są szczątki kolejnych maszyn. W miejscowości Wyryki jedna z maszyn uderzyła w dach domu jednorodzinnego.

