Podczas konferencji prasowej w środę rzecznik MSWiA Karolina Gałecka podała szczegółowe informacje dotyczące odkrycia szczątków dronów na terenie Polski.

Jak podała, w miejscowości Wyhalew ujawniono szczątki pocisku "niewiadomego pochodzenia".

- Mamy znalezione siedem dronów i jedne szczątki pocisku. To nie jest lista zamknięta. Spodziewamy się kolejnych informacji o znalezieniu dronów lub szczątku pocisków - dodała Gałecka.

Rzecznik prasowy DO RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że być może, ten pocisk został użyty do zwalczania tych dronów".

- Nie rozstrzygajmy na tym etapie. Te szczątki będą dokładnie zbadane - zaapelował wojskowy.

Polskie służby w stanie podwyższonej gotowości poszukują szczątków dronów, które w nocy spadły w Polsce. W działania zaangażowanych jest około 12 tysięcy policjantów - przekazano w komunikacie KGB.

Drony na terenie Polski. MSWiA podało dokładne lokalizacje

Dotychczas szczątki dronów znalezione zostały w następujących miejscach: Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tutaj uszkodzony został jeden dom oraz jeden samochód osobowy), Krzywowierzbie, Wyhalewie, Wohyniu, Mniszkowie i Olesnie.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że minister Marcin Kierwiński od wczesnych godzin był w Kancelarii Premiera, a wiceszef resortu Czesław Mroczek był w Centrum Operacyjnym Policji.

- Byliśmy skoordynowani, oczywiście, ze wszystkimi podległymi służbami - dodała, wskazując, że na bieżąco trwała też współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej i wojskiem.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Operacja wojska

Do wtargnięcia rosyjskich dronów nad Polskę doszło w środku nocy z wtorku na środę. W swoim komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zaznaczyło, że "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron.

Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

W wyniku zestrzelenia rosyjskich dronów na ziemi odnajdowane są szczątki kolejnych maszyn. W miejscowości Wyryki jedna z maszyn uderzyła w dach domu jednorodzinnego.

