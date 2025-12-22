Tajemniczy wypadek. Samochód spadł na tory, kierowcy nie znaleziono
Auto osobowe spadło z wiaduktu na linię kolejową w miejscowości Pięćmorgi (woj. kujawsko-pomorskie). Chwilę później uderzył w nie pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz. W samochodzie nie odnaleziono jednak kierowcy. Pociągiem podróżowało łącznie 72 pasażerów.
W skrócie
- Auto osobowe spadło z wiaduktu w miejscowości Pięćmorgi, lądując na torach kolejowych.
- W pojazd uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz, jedna osoba z pociągu została przebadana przez ratowników.
- W samochodzie nie odnaleziono kierowcy, a przyczyny zdarzenia bada policja.
- Samochód jadący drogą powiatową 12/16 (DP 1216) spadł z wiaduktu na linię kolejową nr 131. W trakcie upadku uszkodził trakcję kolejową, zrywając ją na odcinku około 500 metrów - przekazał Interii mł. ogn. Mateusz Ligmanowski z Komendy Miejskiej PSP w Świeciu.
Pięćmorgi. Auto spadło z wiaduktu, nie odnaleziono kierowcy.
Do wypadku doszło na linii kolejowej Laskowice Pomorskie - Warlubie.
Jak poinformował strażak, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę o godzinie 22:55, a na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej.
- Pociągiem podróżowały 72 osoby, jedna z nich została przebadana przez ratowników, jednak odmówiła transportu do szpitala - przekazał strażak z KM PSP w Świeciu.
- W chwili przyjazdu straży pożarnej na miejsce zdarzenia w pojeździe nie było żadnej osoby - dodał mł. ogn. Mateusz Ligmanowski z Komendy Miejskiej PSP w Świeciu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.