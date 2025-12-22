Tajemniczy wypadek. Samochód spadł na tory, kierowcy nie znaleziono

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Auto osobowe spadło z wiaduktu na linię kolejową w miejscowości Pięćmorgi (woj. kujawsko-pomorskie). Chwilę później uderzył w nie pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz. W samochodzie nie odnaleziono jednak kierowcy. Pociągiem podróżowało łącznie 72 pasażerów.

Tablica informacyjna z numerem i trasą pociągu TLK 5500 oraz fragment wagonu widoczne nocą, obok torowisko z elementami podwozia pociągu i żwirem oświetlonym latarką.
Pięćmorgi. Pociąg uderzył w auto, które spadło z wiaduktuKP PSP Świeciemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Auto osobowe spadło z wiaduktu w miejscowości Pięćmorgi, lądując na torach kolejowych.
  • W pojazd uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz, jedna osoba z pociągu została przebadana przez ratowników.
  • W samochodzie nie odnaleziono kierowcy, a przyczyny zdarzenia bada policja.
Auto osobowe spadło z wiaduktu na linię kolejową w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie). Chwilę później w pojazd uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz.

- Samochód jadący drogą powiatową 12/16 (DP 1216) spadł z wiaduktu na linię kolejową nr 131. W trakcie upadku uszkodził trakcję kolejową, zrywając ją na odcinku około 500 metrów - przekazał Interii mł. ogn. Mateusz Ligmanowski z Komendy Miejskiej PSP w Świeciu.

    Pięćmorgi. Auto spadło z wiaduktu, nie odnaleziono kierowcy.

    Do wypadku doszło na linii kolejowej Laskowice Pomorskie - Warlubie. 

    Jak poinformował strażak, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę o godzinie 22:55, a na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej.

    - Pociągiem podróżowały 72 osoby, jedna z nich została przebadana przez ratowników, jednak odmówiła transportu do szpitala - przekazał strażak z KM PSP w Świeciu.

    - W chwili przyjazdu straży pożarnej na miejsce zdarzenia w pojeździe nie było żadnej osoby - dodał mł. ogn. Mateusz Ligmanowski z Komendy Miejskiej PSP w Świeciu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

