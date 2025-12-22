Gęste chmury zawisły nad Polską. Rano i wieczorem niebezpieczne zmiany

Jakub Wojciechowski

Słońca w poniedziałek praktycznie nie zobaczymy. Na niebie królować będą gęste chmury, a rano i wieczorem również gęste mgły. Miejscami obniżą widzialność do około 200 metrów i mogą sprawić, że lokalnie zrobi się ślisko. Przeważnie będzie sucho, jednak może słabo popadać na wschodzie.

Mglista wiejska panorama z rozmytymi pagórkami oraz niewielkimi zabudowaniami, na środku transparentna mapa Polski w różowym kolorze z zaznaczonymi granicami województw.
Rano na południowych krańcach Polski utrzymują się gęste mgły. Wrócą one wieczorem i w nocyPAP/Darek Delmanowicz/IMGWmateriał zewnętrzny

Rano na południowych krańcach Polski wciąż utrzymują się mgły. Ograniczają one widzialność do 500, a lokalnie do około 200 metrów. Do południa jednak widzialność powinna się już poprawić - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia warunki dalej będą wymagające, przede wszystkim z powodu sporego zachmurzenia.

Pogoda w poniedziałek praktycznie bez słońca. Lokalnie pokropi

O większych przejaśnieniach w poniedziałek możemy praktycznie zapomnieć. Możliwe one będą jedynie miejscami na terenach podgórskich. W pozostałych miejscach Polski będzie pochmurnie. Poranne mgły na południu powinny zniknąć do południa, jednak mogą wrócić wieczorem i w nocy.

Przeważnie będzie sucho i spokojnie, a lokalne słabe opady deszczu lub mżawki mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju.

Temperatury będą dość niskie i wyniosą od 1 do 4 stopni Celsjusza w większości regionów. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry pokażą do 6 stopni. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany, a najmocniej powieje w najwyższych partiach Sudetów, gdzie porywy osiągną do 60 km/h.

    Warunki wszędzie nieprzyjazne. Nocą wrócą mgły i mróz

    Masa chmur i lokalna wilgotność sprawą, że od rana do wieczora pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

    Mapa Polski podzielona na regiony, całość zaznaczona na różowo z legendą po prawej stronie. Oznaczenia w legendzie opisują korzystność, obojętność lub niekorzystność warunków biometeorologicznych w dniu 22-12-2025. Wybrane miasta oznaczone kropkami. Br...
    Z powodu nieprzyjemnej aury przez cały dzień warunki będą niekorzystne w całej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

    Wieczorem na południu znowu trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, zaś na terenach pogórskich może ona być najgęstsza i tam sprawić, że nie będzie widać dalej niż na 100 metrów. Możliwe też, że będzie ślisko.

    Nocą temperatury spadną miejscami do -3, a na terenach podgórskich Karpat oraz lokalnie na północy do -4, -5 stopni.

