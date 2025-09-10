Tusk zrelacjonował przebieg zdarzeń. Podał liczby

W skrócie Premier Donald Tusk poinformował o 19 naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, których część nadleciała z Białorusi, a nie z Ukrainy.

Podjęto formalny wniosek o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, aby wzmocnić sojuszniczą obronę powietrzną.

Dotychczas nie ma informacji, aby jakakolwiek osoba ucierpiała w wyniku nocnego nalotu rosyjskich dronów.

Jak poinformował Donald Tusk, pierwsze informacje o zmasowanym ataku powietrznym na Ukrainę wojsko odebrało o godzinie 22:06. - Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie skala tego ataku i ilość zaangażowanych w to dronów, a także rakiet - zaznaczył.

Oprócz systemów naziemnych aktywowane zostały wówczas także samoloty wczesnego ostrzegania we współdziałaniu z sojusznikami NATO.

Rosyjskie drony w Polsce. Premier przemówił w Sejmie

- Około 23:30 odnotowano pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej nad naszym krajem, ostatnie około godziny 6:30. A więc daje to wyobrażenie o skali tej operacji. Ona trwała dokładnie całą noc - kontynuował swoje wystąpienie premier.

Według udzielonych informacji, minionej nocy odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, ale dane te nie są ostateczne.

- To, co jest nowe w najgorszym tego słowa znaczeniu to kierunek, z którego drony nadleciały. To jest po raz pierwszy w czasie tej wojny nie z Ukrainy w efekcie błędów, dezorientacji dronów czy małych rosyjskich prowokacji, po raz pierwszy spora część nadleciała bezpośrednio z Białorusi - dodał szef rządu.

Drony uznane za bezpośrednio zagrażające naszemu bezpieczeństwu zostały zneutralizowane. W tej chwili potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ale niewykluczone, że zestrzeleń było więcej. Trwa poszukiwanie szczątków przez służby państwa. Ostatni z dronów został zniszczony o godzinie 6:45.

Donald Tusk udzielił informacji posłom. "Rozpoczęły się konsultacje sojusznicze"

Premier podkreślił również, że decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad czterema polskimi lotniskami była podyktowana potrzebami operacyjnymi, a nie związana z potencjalnym zagrożeniem.

- Nie było zagrożenia ze strony dronów lub innych działań rosyjskich dla polskich lotnisk - nadmienił. Powtórzył także apel o zgłaszanie służbom przypadków znalezienia potencjalnych szczątków dronów.

Donald Tusk zaznaczył też, że nie ma żadnych informacji, aby minionej nocy ktokolwiek ucierpiał. - Rozpoczęły się także konsultacje sojusznicze w zakresie działań, które mają na celu wzmocnienie obrony powietrznej wojsk sojuszu nad naszym terytorium - wskazał.

- Jesteśmy absolutnie zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami, żeby działać w tych kwestiach jak jedna pięść. Bez najmniejszych różnic. W takich chwilach musimy wszyscy zdać egzamin z jedności - zaapelował.

Szef rządu podziękował przy tym wszystkim, którzy w nocy pełnili służbę - zarówno polskim, jak i sojuszniczym pilotom. W tej chwili w Sejmie rozległy się brawa.

- Konsultacje sojusznicze w tej chwili przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 NATO - poinformował.

Artykuł 4. stanowi, że strony będą się wspólnie konsultowały ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek z nich. Wcześniej premier porozumiał się w tej sprawie z prezydentem.

Tusk: Zjednoczonych Polaków nikt nie pokona

Premier podkreślił, że złożenie wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego to "dopiero wstęp do pogłębionej współpracy na rzecz bezpieczeństwa naszego nieba i naszej granicy, która jest granicą NATO". Dodał, że "słowa tu w żadnym wypadku nie wystarczą".

- Będziemy oczekiwali w czasie konsultacji, zarówno w trybie artykułu czwartego, jak i konsultacji politycznych pomiędzy stolicami, zdecydowanie większego wsparcia. To nie jest nasza wojna. To nie jest wojna wyłącznie Ukraińców. To jest wojna, to jest konfrontacja, którą Rosja wypowiedziała całemu wolnemu światu - oświadczył.

Zaznaczył, że on oraz szefowie MON i MSZ zobowiązali się "do ścisłej współpracy także na arenie międzynarodowej". - Będziemy mobilizować naszych sojuszników począwszy od Waszyngtonu - zapowiedział.

- Rozumiem, że podzielacie państwo i troskę, i gotowość, i ten duch mobilizacji, który każe nam wszystkim Polkom i Polakom dzisiaj być zjednoczonymi wobec tego zagrożenia. Zjednoczonych Polaków nikt nie pokona, jestem o tym przekonany - stwierdził.

Dodał, że przed Polską krytyczne dni związane z manewrami białorusko-rosyjskimi.

Zapewnił jednocześnie, że będzie na bieżąco informował - tak parlamentarzystów, jak opinię publiczną - o wszystkich kolejnych zdarzeniach, a także, że weźmie udział w zwołanym przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

