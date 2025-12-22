W skrócie Obrońcy Zbigniewa Ziobry zapowiedzieli złożenie wniosku o wykluczenie prokuratora Piotra Woźniaka oraz złożyli wniosek o odroczenie posiedzenia aresztowego.

Sąd rozpatruje obecnie te wnioski.

Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, i rozważa wystąpienie o Europejski Nakaz Aresztowania.

- Sąd zarządził przerwę i rozpatruje wnioski - przekazał na konferencji prasowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa prokurator Piotr Woźniak. Jak wiadomo, chodzi o wniosek o odroczenie posiedzenia.

Obrońcy byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości będą wnioskowali także o wykluczenie z posiedzenia prok. Piotra Woźniaka.

- Sygnalizowałem również sądowi złożenie wniosku o wyłączenie pana prok. Piotra Woźniaka od udziału w postępowaniu z uwagi na to, że w ocenie obrońców zachodzą wątpliwości co do bezstronności. Ten wniosek dopiero zostanie złożony - dodał pełnomocnik Ziobry Adam Gomoła.

- Na obecnym etapie nie było rozpatrywane argumenty co do zasadności zastosowania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Były omawiane kwestie techniczne - dodał prok. Woźniak.

Wniosek prokuratury w sprawie aresztowania Ziobry na okres trzech miesięcy rozpatruje w jednoosobowym składzie sędzia Agnieszka Prokopowicz.

Posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry. Nowe informacje

Prokurator przekazał, że wniosek o tymczasowe aresztowanie złożono z uwagi na obawy przed matactwem procesowym, obawę ukrycia się i uniemożliwiania przeprowadzenia postępowania procesowego. - Jest także kwestia zagrożenia surową karą - dodał prok. Woźniak.

Prokurator dodał, że jeśli uda się Ziobrze postawić zarzuty, prawdopodobnie "wystąpi konieczność wystawienia listu gończego celem wdrożenia poszukiwań". - Należy się spodziewać konieczności wystąpienia do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (...) - podał prok. Woźniak.

Z kolei przedstawiciel Zbigniewa Ziobry adwokat Bartosz Lewandowski przekazał, że wniosek o odroczenie posiedzenia pojawił się z uwagi na "istotne braki w materiale dowodowym". Podkreślił, że prokuratura powinna przedstawić sądowi także informacje korzystne dla ich klienta, a nie pomijanie ich.

Obrońcy Ziobry dodali, że chodzi o materiały jednoznacznie korzystne i niejawne, z którymi sąd nie miał możliwości się dotychczas zapoznać.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów

Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Wniosek o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry na okres trzech miesięcy złożyła 13 listopada Prokuratura Krajowa.

Śledczy zamierzają postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Większość z nich ma dotyczyć nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości.

Wśród nich znajduje się też zarzut założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

