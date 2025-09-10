Rosyjski dron uderzył w dom. Budynek został uszkodzony

W miejscowości Wyryki (pow. włodawski) na Lubelszczyźnie rosyjski dron uderzył w dom mieszkalny - dowiedział się Polsat News. Uszkodzony został m.in. dach budynku. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

W miejscowości Wyryki w powiecie lubelskim rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny. W rozmowie z portalem polsatnews.pl podinsp. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazał, że były to szczątki bezzałogowca.

Policjant dodał, że na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Dron niemal doszczętnie uszkodził poszycie dachu budynku, a także stojący obok domu samochód.

Na nadesłanych przez czytelników zdjęciach widać sterty gruzu oraz fragmenty blachy, które spadły domu.

