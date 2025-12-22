W skrócie Policja zatrzymała cztery osoby należące do tzw. mafii śmieciowej na terenie powiatu radomszczańskiego, podczas próby zakopania ponad 20 ton odpadów komunalnych.

Oprócz widocznej próby ukrycia śmieci pod warstwą kruszywa, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca przestępstwa.

Śledztwo prowadzone przez specjalną grupę operacyjno-procesową ujawniło szeroki zasięg procederu — zatrzymano już 170 osób, a 72 z nich tymczasowo aresztowano.

Śledztwo w sprawie "mafii śmieciowej" znowu nabiera rozpędu. W czwartek 11 grudnia policjanci przeprowadzili zaplanowaną akcję na terenie kopalni kruszywa naturalnego w powiecie radomszczańskim (woj. śląskie).

Nielegalnie zakopali odpady komunalne. Interweniowała policja

Członkowie mafii próbowali zakopać tam ponad 20 ton odpadów. Śmieci zostały uprzednio ukryte pod cienką warstwą kruszywa, co miało zatrzeć ślady przestępstwa, a następnie przetransportowane na miejsce ciężarówką.

Policjanci ujęli cztery osoby zaangażowane w proceder - dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za zsyp śmieci oraz dwie osoby pomagające w ich transporcie.

Funkcjonariusze przeprowadzili na terenie kopalni oględziny, które ujawniły znaczną ilość odpadów zakopanych pod warstwą piasku. W toku śledztwa zabezpieczyli także m.in. dokumentację związaną z działaniem mafii.

Jak informuje śląska policja, zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego w wieku od 44 do 52 lat.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie, a wobec czwartego - środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Śledztwo ws. "mafii śmieciowej". Setki zatrzymanych

Czwartkowe zatrzymania to efekt pracy specjalnej grupy operacyjno-procesowej, powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, wspieranej m.in. przez funkcjonariuszy CBA.

Na początku grudnia Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów siedmiu podejrzanym ws. "mafii śmieciowej", których ujęto pod koniec listopada. Postępowanie dotyczy podejrzenia nielegalnego zdeponowania ponad 18 tysięcy ton odpadów.

W toku śledztwa funkcjonariusze grupy operacyjno-procesowej zatrzymali już 170 osób, z czego 72 tymczasowo trafiły do aresztu.

