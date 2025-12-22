W skrócie Rosyjski generał Fanił Sarwarow zginął w Moskwie w wyniku wybuchu samochodu, którym podróżował.

Rosyjskie władze wszczęły śledztwo i badają możliwe powiązania zdarzenia z "ukraińskimi siłami specjalnymi".

Od początku wojny w Ukrainie Rosja notuje szereg ataków wymierzonych w prokremlowskich oficerów.

Informację o śmierci generała Faniła Sarwarowa potwierdziła agencja AFP, powołując się na oświadczenie rosyjskich służb. Ponadto Komitet Śledczy poinformował, o wszczęciu śledztwa w sprawie "zabójstwa".

"Rano doszło do eksplozji ładunku wybuchowego zamontowanego pod podłogą samochodu. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł szef wydziału szkolenia operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał major Fanił Sarwarow" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez śledczych z Rosji.

Zamach na rosyjskiego generała. Zatrzymano 17-letniego sprawcę

Po godzinie 9.00 rosyjskie służby, cytowane przez Polską Agencję Prasową, poinformowały, że udało się już zatrzymać sprawcę zdarzenia. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Moskwy, który miał "działać na zlecenie ukraińskich służb specjalnych".

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, nastolatek miał przygotować ładunek wybuchowy na podstawie instrukcji otrzymanych za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych, a następnie zamontować go pod pojazdem, którym poruszał się Sarwarow.

Rosyjski Komitet Śledczy informuje ponadto, że a przeprowadzenie ataku sprawca miał otrzymać 50 tys. rubli, czyli około 2,3 tys. zł.

Wybuch samochodu w Moskwie. Nie żyje rosyjski generał

AFP już wcześniej informowało, że rosyjscy śledczy zapowiadali czynności w kierunku powiązania ataku z "ukraińskimi siłami specjalnymi".

Zdarzenie potwierdziła także rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti. Z jej relacji wynika, że śledczy i biegli kryminalistyki przesłuchują obecnie świadków i analizują nagrania z monitoringu. Zaplanowano również badania kryminalistyczne i testy materiałów wybuchowych. Ponadto wszczęto postępowanie karne.

Fanił Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Ponadto wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.

Fanił Sarwarow zmarł po przewiezieniu do szpitala

Do śmierci Sarwarowa doszło w poniedziałek rano w południowej Moskwie. Wybuch samochodu, którym podróżował, miał miejsce obok budynku mieszkalnego. Agencja Unian informuje, że jako pierwsze doniesienia te potwierdziły rosyjskie kanały na platformie Telegram.

Z relacji zagranicznych mediów wynika, że zanim doszło do eksplozji, samochód miał zdążyć przejechać kilka metrów. Detonacja miała także uszkodzić kilka pobliskich pojazdów.

PAP dodaje, że kierujący pojazdem Sarwarow został ciężko ranny i ostatecznie zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Wojna w Ukrainie. Rosja oskarża Kijów o szereg ataków wymierzonych w prokremlowskich oficerów

AFP zwraca uwagę, że od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, Kijów jest oskarżany o przeprowadzenie szeregu ataków wymierzonych w rosyjskich oficerów i osoby prokremlowskie w Rosji oraz na kontrolowanych przez Moskwę terenach Ukrainy.

Agencja przypomina, że w kwietniu doszło m.in. do wybuchu pod stolicą Rosji, w wyniku którego zginął Jarosław Moskalik, zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji.

Ponadto w grudniu zeszłego roku dowódca rosyjskich wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej generał Igor Kiriłłow zginął w wyniku eksplozji hulajnogi elektrycznej w Moskwie. Do ataku przyznała się wówczas ukraińska służba bezpieczeństwa SBU.

