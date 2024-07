Marek Biernacki o sprawie Tomasza Szatkowskiego

- Dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji (...) Postępowania trwają. Jest to postępowanie kontrolne prowadzone przez ABW przy pomocy SKW, bo dotyczy czasów, gdy pan Szatkowski był wiceministrem MON. Mogę powiedzieć, że według informacji, które przedstawił minister Kujawa, w pełni uważam, że te zarzuty są zasadne - podkreślił.

Jak dodał Biernacki "inną sprawą jest to, czy do ich wygłoszenia konieczne było wystąpienie sejmowe". - Jednak przesłanki są zupełnie zasadne, żeby podziękować panu ministrowi Szatkowskiemu za pełnienie tej funkcji - dodał. Podkreślił przy tym, że "nie jest to postępowanie prokuratorskie, lecz kontrolne". Po jego zakończeniu odbędzie się kolejne posiedzenie komisji ds. służb specjalnych.