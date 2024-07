Żukowska krytycznie o wystąpieniu premiera. "To idzie na konto Polski"

I jeżeli są jakieś zarzuty i podejrzenia dotyczące pana Szatkowskiego, to w interesie Polski nie jest to, żeby je wynosić na zewnątrz. Przecież rządy innych państw również przysłuchują się temu, co dzieje się w polskim parlamencie i co mówi nasz premier - oceniła Żukowska.

Reklama