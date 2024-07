Donald Tusk wprost o tajnych dokumentach. Chodzi o ambasadora

- Postępowaliśmy maksymalnie dyskretnie po to, by ta sprawa nie zaważyła na polskich sprawach i interesach w trakcie trwania szczytu NATO. Na początku maja służby przekazały panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i mnie notatkę z precyzyjną informacją, która podsumowała zastrzeżenia i wątpliwości wobec pana Szatkowskiego - mówił premier.

- Niestety wybrzmiały kłamstwa w przestrzeni publicznej i to zaprezentowane przez najwyższego urzędnika państwa polskiego. Mówię to, by ugasić jakiekolwiek poczucie niepewności czy negatywne emocje, ponieważ mówię o ustaleniach wobec pana Tomasza Szatkowskiego, które zostały poczynione przez służby w czasie, kiedy nadzorował je pan Kamiński, premierem był pan premier Mateusz Morawiecki, a prezydentem pan Andrzej Duda - dodał.