- Uważam, że na przykład w sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy dokonać zmiany Konstytucji . Nie da się doprowadzić do zmian skutecznych, długotrwałych, bez zmiany Konstytucji w rozdziale dotyczącym TK - ocenił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polski ego Radia.

Konstytucja. Władysław Kosiniak-Kamysz o zmianach

Zdaniem szefa MON, kiedy PiS przychodziło do władzy, miało dobrą diagnozę, że trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości , bo oczekiwało tego 80 proc. obywateli.

Wicepremier dodał, że obywatele mają poczucie niesprawiedliwości. - Obywatele Polski po ośmiu latach wprowadzanego chaosu w wymiarze sprawiedliwości nie mają poczucia sprawiedliwości i to trzeba naprawić. Nie da się moim zdaniem tego zrobić bez większości konstytucyjnej. Dlatego jestem otwarty na rozmowy - przyznał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rząd chce zmian. Chodzi o Konstytucję

Zapytany, czy ma sygnały z Kancelarii Prezydenta lub Prawa i Sprawiedliwości , że byliby chętni do dyskusji na ten temat, odparł, że " pewnie bardziej ze strony prezydenta ".

Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.