W przestrzeni publicznej zdecydowanie najwięcej mówi się o rotacyjnym marszałku Sejmu, ale nie będzie to jedyna rotacyjna funkcja w nowym obozie władzy. Podobnej zasadzie podlegać będzie marszałek Senatu oraz dwóch z trzech wicepremierów. Chociaż w momencie pisania tego tekstu do podpisania umowy koalicyjnej zostało kilka godzin, to nie wszyscy koalicjanci są zachwyceni wspomnianymi rozwiązaniami. - Zobaczy pan, jaki to jest głupi pomysł i jaką cenę za to zapłacimy - mówi nam ważny polityk Trzeciej Drogi.