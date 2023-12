Prezes PSL przyjął mapę od swojego poprzednika i zapewnił, że " mundur polskiego żołnierza jest święty ". - Siły zbrojne RP to gwarancja naszego bezpieczeństwa. Wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego dziękuję za wasz patriotyzm . To jest niezwykłe oddanie dla ojczyzny, za to każdy Polak i Polka jest wam wdzięczny - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Będziemy budować lepszą Polskę

- Będziemy pamiętać o naszej historii i będziemy budować lepszą Polskę. Najlepszą tą z naszych marzeń, z naszych pragnień. To jest rola niezwykła dla naszego rządu. Będziemy ją budować we współdziałaniu zachowując to, co dobre i naprawiając niedociągnięcia i to co się nie udało - zapewnił.