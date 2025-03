Sprawa dotyczy około 532 tys. osób, które legalnie wjechały do Stanów Zjednoczonych, na podstawie statusu prawnego stworzonego przez byłego prezydenta USA. Nie wiadomo dokładnie, ile z nich nadal nie zdobyło innych uprawnień do pozostania w kraju. To właśnie ci imigranci będą, decyzją Białego Domu, zmuszeni do opuszczenia USA.