Pogoda zaczyna dzielić Polskę. Poranek najcieplejszy okazał się w Rzeszowie, gdzie o godz. 6:00 było nieco ponad 10 stopni. W tym samym czasie w Chojnicach panował mróz na poziomie -1,3 st. C. Na północnym wschodzie rano obowiązywało ostrzeżenia przed przymrozkami . W ciągu dnia jednak najmocniej we znaki mogą się nam dać opady - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na Wybrzeżu i północnym wschodzie kraju w poniedziałek będzie najchłodniej. Nie będzie tam więcej niż 5-6 stopni . Lepiej pod tym względem będzie w centrum, gdzie termometry pokażą około 11 st. C, a najcieplej na zachodzie i południowym wschodzie: do 14-15 stopni Celsjusza .

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, to na południowym wschodzie miejscami może być porywisty. W trakcie burz porywy osiągną do 55 km/h. Na terenach podgórskich na Podkarpaciu możliwe będą podmuchy do 60 km/h, a wysoko w Tatrach do 70 km/h.