Amerykańska delegacja odwiedzi Grenlandię. Władze są wściekłe

- To demonstracja siły - mówi wprost premier Grenlandii Mute Egede, odnosząc się do planowanej wizyty amerykańskiej delegacji. W tym tygodniu największą wyspę świata odwiedzić mają m.in. żona wiceprezydenta J.D. Vance'a, Usha Vance, oraz doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa Mike Waltz. Wszystko to w cieniu sporu o niepodległość Grenlandii, której aneksję od tygodni zapowiada prezydent USA Donald Trump.