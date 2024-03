Rolniczy protest, podobnie jak wcześniejsze, będzie polegał na blokowaniu dróg lub powolnych przejazdach kolumn ciągników. Miejscami protestu będą przede wszystkim drogi dojazdowe do miast wojewódzkich oraz trasy szybkiego ruchu. W wielu miejscach rolnicy zamierzają zbierać się od wczesnych godzin porannych.

Według informacji policji na środę zapowiedziano w sumie 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tysięcy osób. Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich policji apelują do kierowców o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem alternatywnych tras, które omijają blokady.

Strajk rolników. Nocna blokada w kujawsko-pomorskim

Policja zapowiedziała, że drogówka zadba, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

"Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia - podjęcie stosownych działań" - zaznaczyła KGP.

Strajk rolników. Problem z dojazdem do Warszawy, Łodzi i Gdańska

W okolicach Warszawy utrudnienia na drogach są spodziewane w trzech powiatach. Rolnicy będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt w powiecie mińskim. Zakończenie protestu przewidziane jest na godzinę 19. Wcześniej, rano rolnicy rozpoczną protest w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski), następnie ciągniki przejadą drogą krajową numer 2 i 92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu.

W Strykowie pod Łodzią zablokowana ma zostać autostrada A2 w obu kierunkach. W samej Łodzi od godz. 10 do 19 nieprzejezdne ma być skrzyżowanie Szczecińskiej z Aleksandrowską, a pod miastem trasa Kurowice, Wola Rakowa, autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada.