Na Mazowszu utrudnień spodziewać powinni się również mieszkańcy Ciechanowa i okolic. Według zapowiedzi demonstracje mają trwać od 6 rano do 18. Ciechanowski samorząd przekazał, że w wydarzeniu może uczestniczyć kilkaset osób.

Na terenie powiatu płońskiego rolniczy protest planowany jest w godzinach od 7 do 19 w okolicach miejscowości Przyborowice, Wola, Goławin, Nowe Radzikowo czy Januszewo.

Utrudnienia w Krakowie. Małopolska policja apeluje

Duże utrudnienia zapowiedziała także małopolska policja, która zaapelowała, by w miarę możliwości korzystać w tym dniu z komunikacji publicznej. Według jej ustaleń protestujący wjadą do Krakowa z trzech stron i spotkają się na Rondzie Mogilskim.

Wjeżdżający do miasta z północy przejadą al. 29 Listopada, a następnie ul. Lubomirskiego w stronę Ronda Mogilskiego. Od wschodu protestujący zajmą ul. Igołomską, al. Jana Pawła II oraz ul. Mogilską. Z południa natomiast protestujący mają poruszać się ulicami Herberta, Turowicza i Tischnera. Na drodze nr 776 dołączy do nich grupa od ul. Wielickiej, następnie II obwodnicą rolnicy pojadą w kierunku Mostu Kotlarskiego do Ronda Mogilskiego.