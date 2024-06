Zwróciłem się o spotkanie do prezydenta Andrzeja Dudy. Jestem zobowiązany do przedstawienia prezydentowi obecnej, prawdziwej sytuacji w Prokuraturze Krajowej - ogłosił w czwartek po południu zastępca Prokuratora Generalnego do spraw wojskowych prok. Tomasz Janeczek. Wcześniej na jaw wyszły dokumenty, które przeczyły wersji prokuratora o braku wiedzy na temat incydentu przy granicy z Białorusią, podczas którego zatrzymano żołnierzy.