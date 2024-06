Zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasz Janeczek decyzją z 6 maja 2024 r. zdecydował o objęciu nadzorem służbowym sprawy żołnierzy , którzy strzelali w kierunku migrantów na granicy.

W oświadczeniu i rozmowach z mediami przekonywał, że nie miał szczegółowej wiedzy na temat zdarzenia. Jednak w piśmie datowanym na 29 kwietnia 2024 r., do którego dotarł dziennikarz Wirtualnej Polski, zastępca dyrektora ds. wojskowych w Prokuraturze Krajowej Mieczysław Śledź zwrócił się do Janeczka z prośbą o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 6 maja Janeczek wyraził na to zgodę.