- Antoni Macierewicz dostał odznaczenie za swoje zasługi - wolność i niepodległość Polski - jeszcze z czasów tworzenia Komitetu Obrony Robotników. Od tej strony należy do absolutnych bohaterów z komunizmem. Macierewicz brał udział w likwidacji WSI czy tworzeniu WOT - powiedział w rozmowie z Radiem ZET prezydent.

- Włodzimierz Czarzasty mało istnieje w polityce i chyba w ten sposób postanowił zaistnieć, że wystąpi z taką inicjatywą. Można się uśmiechnąć - dodał Andrzej Duda . To właśnie wicemarszałek Sejmu ocenił, że "Macierewicz stał się niegodny noszenia orderu" i w związku z tym wystąpił do prezydent o odebranie państwowego odznaczenia.

Wybory prezydenckie. Andrzej Duda: Wyobrażam sobie pojedynek Czarnek vs Sikorski

- Pan minister ma kompetencje i doświadczenie polityczne. Jest profesorem na uniwersytecie, ma background naukowy - to daleko szersze przygotowanie do tej roli od poprzedników - powiedział prezydent.

Sikorski na prezydenta? "Nie popierałbym"

Jednocześnie zwierzchnik sił zbrojnych " nie popierałby kandydatury Sikorskiego " na prezydenta. - Biorąc pod uwagę całokształt różnych wypowiedzi na przestrzeni lat, można mieć wątpliwości co do jego kompetencji - stwierdził Andrzej Duda.

- Wszyscy widzą to, że jest bardzo mocno rozważany jako kandydat i wiadomo, że jest tym bardzo zainteresowany - analizował.

- No (pauza -red.) Biorąc pod uwagę wiek - są równi. Aczkolwiek na pewno Marcin Mastalerek jest zdolniejszym politykiem - ocenił prezydent.

Lewica chce wolnej Wigilii. Prezydent: Ludziom też się coś należy

W dalszej części programu prezydent pozytywnie odniósł się do poselskiego projektu Lewicy wprowadzającego dzień wolny w Wigilię .

- Uważam, że ludziom też się coś należy i to nie jest tak, że każdego dnia muszą pracować od świtu do nocy. W większości przypadków praca w Wigilię jest "na pół gwizdka" - tłumaczyła głowa państwa.

Podczas wywiadu pojawiły się także kwestie personalne - według Andrzeja Dudy to Władysław Kosiniak-Kamysz " byłby lepszym premierem , ponieważ łagodziłby podziały w Polsce".

- Donald Tusk jest osobą, która takie podziały zaognia - stwierdził. Przyznał także rację Polskiemu Stronnictwu Ludowemu , którego część krytykuje rządowy projekt Katarzyny Kotuli . Minister ds. równości zaprezentowała projekt wprowadzający związki partnerskie, co według prezydenta jest " próbą odciągnięcia od instytucji małżeństwa ".

- Słyszałem od PSL , że jest to projekt bardzo progresywny , zrównujący je niemal ze związkami małżeńskimi. (...) Ja byłbym gotów rozważyć projekt ustawy o powołaniu instytucji osoby najbliższej - doprecyzowała głowa państwa.

Co po prezydenturze. Andrzej Duda: Wracam z żoną do Krakowa

- Wrócę z żoną do naszego krakowskiego mieszkania, wbrew plotkom podsycaną przez niektóry. To nie jest tajemnica. Mieszkanie 132 metry kwadratowe - raczej znakomicie dla dwóch osób - powiedział prezydent. Dodał, że "na razie nie skupia się" na czasie po wypełnieniu swojej politycznej misji, natomiast jest gotowy do podjęcia nawet fizycznej pracy.