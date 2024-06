- Nie wiem, czy podejmę decyzję, by startować na prezydenta, ale jestem do tego namawiany przez wiele osób - ujawnił w ostatniej rozmowie z TVN24 Marcin Mastalerek. O wypowiedź swojego szefa gabinetu został zapytany w RMF FM prezydent. - Każdy polityk idący do polityki ma - jak ja to mawiam - buławę prezydencką w plecaku. Polityk musi być nastawiony do pełnienia najwyższego urzędu - wyznał Andrzej Duda.

