Prezydent w czasie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą odniósł się do propozycji stworzenia Żelaznej Kopuły nad Europą. Zdaniem Dudy takie rozwiązanie to "biznesowy projekt niemiecki", a Polska od lat tworzy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oparty przede wszystkim na systemie Patriot. - Pierwsze baterie są już w tej chwili w Polsce i już w tej chwili służą na nich polscy żołnierze. Ale oczywiście one będą nadal dostarczane do naszego kraju - mówił. Reklama

Prezydent dodał, że "projekt niemiecki" powstał dwa lata temu i jest "relatywnie nowy i odmienny" w porównaniu do tego, co powstaje w naszym kraju.

Żelazna kopuła nad Europą. Andrzej Duda: Ja sobie tego nie wyobrażam

- Rozumiem, że pan premier rozważa dodatkowe przystąpienie ewentualnie do tego systemu, bo ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy mieli porzucić ten projekt, który od lat budujemy, oparty o system Wisła, o rakiety Patriot, które już są w tej chwili w trakcie dostaw do Polski, o system Pilica, który właściwie jest w tej chwili gotowy - dodał prezydent. Jego zdaniem należałoby poznać więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania takiej żelaznej kopuły.

- Projekt jest projektem niemieckim. Myśmy do tej pory nie rozważali przystąpienia do niego, ponieważ realizujemy swój - we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i także w oparciu o to, co nasz przemysł wykonuje - mówił prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że system obrony przeciwlotniczej, który powstaje w Polsce, jest oceniany jako jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych na świecie. Reklama

Żelazna kopuła. Donald Tusk: Budowa jest potrzebna

- Budowa Żelaznej Kopuły przeciw rakietom i dronom jest potrzebna (...). Ostatni atak na Izrael potwierdził, jak ważne są takie instalacje. Nie ma powodu, żeby Europa takiego systemu nie miała - powiedział Donald Tusk po poniedziałkowym spotkaniu z szefową duńskiego rządu.

Dodał, że "nie trzeba mieć dużej wyobraźni, by rozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia". - Dlatego cieszę się, że pani premier pozytywnie zareagowała na moją propozycję, by Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie kopułę chroniącą nasze niebo - dodał.

***

Przeczytaj również nasz raport specjalny: Wybory samorządowe 2024.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!