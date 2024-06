Sikorski ostrzega. "Duże, zorganizowane grupy zmierzają w kierunku granicy"

- Jeszcze nie było tak, że prawie 100 proc. tych próbujących przekroczyć polską granicę miało rosyjskie wizy. To są naprawdę ludzie ściągnięci do Rosji po to, aby próbować się przebić przez granicę. To jest po prostu część ofensywy hybrydowej Rosji - powiedział minister spraw zagranicznych.

Reklama