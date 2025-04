USA bacznie przyglądają się Rosji. "Ocenimy zaangażowanie Putina"

- Wzywamy Rosję i Ukrainę do wypełnienia swoich zobowiązań. Świat patrzy . Wzywamy obie strony do zachowania powściągliwości i zademonstrowania, że ich zaangażowanie na rzecz pokoju jest prawdziwe - podkreśliła amerykańska ambasador.

- Ta wojna musi się skończyć. Nie będziemy mieć cierpliwości do negocjacji w złej wierze ani do łamania zobowiązań - podkreśliła ambasador USA przy ONZ, wzywając przy tym państwa członkowskie do przyłączenia się we wsparciu wysiłków na rzecz porozumienia.