- Zależy nam na relacjach ze wszystkimi sferami. Z politykami, którzy dziś podejmują decyzje w Stanach Zjednoczonych , a także ludźmi tam wpływowymi. Rozmawiamy o człowieku ( Donaldzie Trumpie ), który był prezydentem przez cztery lata, blisko współpracowaliśmy, dobrze się znamy. Nie jest to dla mnie nowe, że spotykam się z moimi przyjaciółmi, także byłymi prezydentami. Spotykam się z panią Kolindą Grabar-Kitarović z Chorwacji, spotykam się z panem Borutem Pahorem ze Słowenii, z panem Andrejem Kiską ze Słowacji - mówił Andrzej Duda na lotnisku im. Fryderyka Chopina.

- Jeżeli będzie taka możliwość, bo to zależy od kalendarza, to tak: spotkam się towarzysko z Donaldem Trumpem. Wstępne ustalenie: w Nowym Jorku, ale to też zależy od możliwości w danym momencie - przekazał polski prezydent.