- Relacjonowałem, jak my oceniamy tę sytuację, jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o wojnę i szanse Ukrainy. Powiedziałem, że ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie - powiedział Andrzej Duda. Jak dodał, "pan prezydent dziękował mu za spotkania", które odbył tego dnia. - Za to, że spotkałem się i z przedstawicielami demokratów, i z przedstawicielami republikanów.

Andrzej Duda po spotkaniu z Joe Bidenem: Odrodził się rosyjski imperializm

Jak tłumaczył Duda, "to nie chodzi tylko o to, ile będziemy wydawali na zakupy zbrojeniowe". - Chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji po to, by zabezpieczyć nasze kraje i ewentualnie, by móc pomagać także tym, którzy potencjalnie mogą zostać zaatakowani.