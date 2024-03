"Nasze relacje są znakomite". Prezydent po spotkaniu na Kapitolu

- Z satysfakcją przyjąłem pozytywne odniesienie się, żeby w NATO wydatki zostały podniesione do 3 procent PKB . Z uwagi na to, żeby pokazywać solidarność - stwierdził.

Andrzej Duda: Nie można pozwolić by Putin zwyciężył

- Nie wolno pozwolić, to akcentowałem ze wszech miar, dla bezpieczeństwa naszej części świata, Europy, NATO, nie wolno pozwolić na to by Putin zwyciężył. Nie można na to pozwolić, bo to tylko rozbudzi rosyjski imperializm. Wtedy na pewno poziom niebezpieczeństwa jeszcze się zwiększy (...) Rosyjski imperializm musi dzisiaj zostać zatrzymany i jest to ogromnie ważne zadanie nas jako Sojuszu Północnoatlantyckiego ze Stanami Zjednoczonymi na czele - dodał.