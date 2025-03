We wtorek we wspólnym komunikacie ministrów obrony poinformowano, że Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wycofują się z konwencji ottawskiej. Podkreślono, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji "ważne jest wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony". Wcześniej premier Donald Tusk zapowiadał, że będzie rekomendował wypowiedzenie o minach lądowych.

Dodała, że taka decyzja Polski i krajów bałtyckich doprowadziłaby do dalszej eskalacji napięć, degradacji sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

Konwencja ottawska to dokument zakazujący produkcji, użycia, składowania i przekazywania min przeciwpiechotnych. Nakłada na sygnatariuszy obowiązki: zniszczenie zapasów w ciągu czterech lat od ratyfikacji, oczyszczenie zaminowanych terenów w ciągu dekady oraz wsparcie dla ofiar - zarówno fizyczne, jak i psychologiczne.

Miny przeciwpiechotne, według definicji traktatu, to urządzenia reagujące na obecność człowieka, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi w konfliktach asymetrycznych.

Do marca 2025 roku dokument poparło 164 państwa, co czyni go jednym z najszerzej przyjętych porozumień tego typu. Jednak brak wśród sygnatariuszy kluczowych mocarstw, takich jak Rosja, Stany Zjednoczone czy Chiny, od początku budził pytania o skuteczność traktatu.