"Ważny krok" dla polskiej armii. Dostanie nowe wsparcie od USA

"Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia polskim siłom zbrojnym najnowocześniejszych zdolności do obrony, wzmocnienia interoperacyjności NATO i dalszego wzmocnienia amerykańskiego przemysłu obronnego" - napisano w komunikacie.

Joe Biden po wizycie polskich polityków: NATO bardziej zdeterminowane, niż kiedykolwiek

W kolejnym wpisie, pod zdjęciem przedstawiających trójkę śmiejących się przywódców, Biden napisał, że był dumny, że mógł przyjąć Dudę i Tuska by świętować 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO.

Andrzej Duda i Donald Tusk na spotkaniu z Joe Bidenem

- Co dla mnie ważne, co było głównym celem mojej wizyty, to potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść Polsce z pomocą, jeżeli zostanie zaatakowana - dodał także, odnosząc się do zawartych podczas rozmowy ustaleń.