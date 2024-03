Andrzej Duda w Białym Domu. Przypomniał o zobowiązaniu

W trakcie części otwartej dla prasy Joe Biden potwierdził zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO . - Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne , zawsze mówimy, że atak na jednego z sojuszników jest atakiem na nas wszystkich. My wszyscy musimy myśleć dokładnie tak samo, czekam na te rozmowy, które dzisiaj będą tu podjęte. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą wizytę - stwierdził.

Z kolei w swojej części wypowiedzi Andrzej Duda przypomniał zobowiązanie , które złożył w trakcie ostatniej wizyty prezydenta USA w Polsce. Polski prezydent stwierdził wówczas, że jednym z najważniejszych zadań w naszej polityce zagranicznej jest zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. - Rok temu, gdy spotkaliśmy się w Warszawie ogłosiłem, że gdy Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej to naszym priorytetem będzie pogłębienie współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską , cały czas pracujemy w tym kierunku w Polsce. Dlatego też kupujemy najbardziej zaawansowaną amerykańską broń - przekonywał.

- Polska podobnie jak inne kraje na świecie wie, że jest cena bezpieczeństwa. Dlatego cztery procent naszego PKB wydawane jest na wzmocnienie naszych sił zbrojnych. Jest to najwyższy wskaźnik procentowy w Sojuszu - mówił. - Moim zdaniem niezbędne jest, aby wszystkie kraje podniosły wydatki na obronność do trzech procent PKB - dodał prezydent.

Biały Dom. Donald Tusk z "przesłaniem" do Bidena

Następnie głos zabrał premier Donald Tusk, który rozpoczął od przypomnienia słów otwierających Traktat Waszyngtoński, gdzie stwierdzono, że "strony tego traktatu są zdeterminowane by stać na straży wolności, wspólnego dziedzictwa i bezpieczeństwa ludzi, opartych na zasadzie demokracji i swobód obywatelskich, a także praworządności ".

- Dzisiaj w imieniu Polaków chciałbym panu przekazać jedno przesłanie: nasz kraj jest teraz stabilną demokracją . To kraj, dla którego tak bardzo ważne jest bezpieczeństwo całego regionu - podkreślił szef rządu.

- Jesteśmy tu z prezydentem Dudą także po to, by po raz kolejny potwierdzić, że Polska jest i będzie solidnym i trwałem filarem społeczności transatlantyckiej, niezależnie od tego, kto w naszym kraju wygra wybory . Traktujemy nasze zobowiązania poważnie, bardziej niż ktokolwiek inny w Europie i mamy nadzieję, że żadne z partnerów NATO nie podważy naszego najważniejszego zobowiązania , którym jest art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego - podsumował.

Joe Biden o pomocy Ukrainie. "Rosja się nie zatrzyma"

W rozmowie nie zabrakło także części poświęconej wsparcia militarnego Ukrainy. Prezydent Biden przyznał, że zależy mu na tym, aby do Kijowa stale trafiała amerykańska broń, ponieważ tylko to może doprowadzić do zakończenia wojny.