Rosja szykuje się do "wielkiej wojny". Generał Bundeswehry ostrzega

Rosja przygotowuje się do wojny na dużą skalę i będzie gotowa do niej w 2029 roku - ocenił inspektor generalny Bundeswehry generał Carsten Breuer. Jak stwierdził, kolejnym celem Władimira Putina może być Zachód, ponieważ rosyjski przywódca "bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany wyłącznie Ukrainą".