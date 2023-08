Premier przy przesmyku suwalskim: Putin chce wywołać chaos

- Granice Polski i Litwy to są granice wolnego świata, powstrzymującego napór przed despotią ze wschodu. Właśnie na naszych granicach zatrzymują się najróżniejsze hybrydowe ataki, które obserwujemy od dwóch lat. Rosja i Białoruś zwiększają napór na granicę, zwiększają liczbę swoich prowokacji i musimy mieć świadomość, że ona będzie rosła - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak przyznał prowokacje są obserwowane zarówno w Polsce jak i na Litwie, ale jak podkreślił szef rządu, taki jest cel polityki Putina i Łukaszenki. Wspomniał również, o ostatnich słowach Łukaszenki, który odnosił się do Tuska. - Nie wiem, czy to dobrze, że Łukaszenka widzi swojego rozmówcę w Donaldzie Tusku - dodał.

- Na terytorium Białorusi znajduje się kilka tysięcy wagnerowców. Rosjanie testują reakcję naszych sojuszników. My na to odpowiadamy zdecydowanie. (...) - mówił Morawiecki i podkreślił, że stale są próby przekroczenia granicy z Polską ze strony Białorusi.

- Grupa Wagnera liczy więcej niż cztery tys. osób. Zajmują pewne pozycje w obwodzie grodzieńskim, co jest dla nich dobrą sytuacją dla prowokacji na granicy. (...) Wzmocniliśmy bezpieczeństwo - przyznał. - Będziemy spoglądać na obecność wagnerowców na Białorusi kompleksowo. Widzimy, że Białoruś używa bardzo agresywną retorykę - kontynuował.

Wagnerowcy przy przesmyku suwalskim

W ocenie serwisu wagnerowcy mają przygotowywać się do "rozchwiania" sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Doniesienia o najemnikach Jewgienija Prigożyna przy przesmyku suwalskim potwierdził tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Gliwicach.

- Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium - mówił premier i określił, w jaki sposób może dochodzić do prowokacji. - Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę, ale przypuszczalnie będą się też starali przeniknąć do Polski, udając nielegalnych imigrantów - oświadczył.