- Podchodzimy poważnie do bezpieczeństwa NATO i pracujemy nad tym, by każdy centymetr kwadratowy NATO pozostawał bezpieczny - stwierdził podczas spotkania z mediami rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder, gdy zapytano go o incydent na polsko-białoruskiej granicy. We wtorek dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną, o czym informowało polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.