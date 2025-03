Premier o bezpieczeństwie Europy. "Rola tego kraju będzie kluczowa"

- Polscy żołnierze będą koncentrować się na obronie polskich granic, szczególnie z Rosją i Białorusią. (...) Z polskiego punktu widzenia większą aktywność Turcji w stabilizowaniu sytuacji (w Ukrainie - red.) jest pożądana - powiedział przed wylotem na spotkanie z prezydentem Recepem Erdoganem Donald Tusk. Szef rządu apelował też do opozycji: "Rozumiem, że opozycja jest dzisiaj rozdygotana. Jeśli nie jest w stanie pomóc ojczyźnie, to dobrze by było, żeby nie kłamać, nie dezinformować".