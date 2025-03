Kilka minut po zakończeniu spotkania w Lancaster House, premier Donald Tusk pojawił się w polskiej ambasadzie. Tam spotkał się z dziennikarzami by podsumować dyskusję przywódców biorących udział w szczycie zwołanym przez szefa brytyjskiego.

Donald Tusk podkreślił, że uczestnicy szczytu prezentowali niemal identyczne stanowiska w najważniejszych kwestiach o których dyskutowano. Było to także zgodne z tym, co chciałaby osiągnąć polska strona.

- Wszyscy są przekonani, że Europa musi wziąć na siebie więcej odpowiedzialności i zacząć dźwigać te ciężary związane z budową przemysłu zbrojeniowego , pomocy dla Ukrainy, większych wydatków w ramach NATO (...) Wreszcie pojawiły się jasne deklaracje co do zwiększenia wydatków narodowych jeśli chodzi o procent PKB - dodał.

W dalszej części wypowiedzi szef rządu odniósł się do wypowiedzi amerykańskiej administracji dotyczących współpracy z Europą. Polski premier zwrócił uwagę, że wszyscy uczestnicy spotkania byli przekonani co do potrzeby bliskiej współpracy z Białym Domem, z jednoczesnym zwiększaniem potencjału Starego Kontynentu.